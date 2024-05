Sottil: "Ieri serata magica, ma l'infortunio mi lascia un vuoto enorme. Rinascerò un'altra volta, ora dobbiamo andare ad Atene"

Serata dolceamara quella di ieri per Riccardo Sottil, protagonista di un gol meraviglioso e vittima poi di un grave infortunio che lo costringerà a terminare in anticipo la sua stagione. Una sfortuna che proprio non ci voleva, a maggior ragione nel momento in cui l'attaccante della Fiorentina sembrava aver trovato fiducia e cotinuità.

“Tornerò presto a rivivere momenti così”

Queste le parole di Sottil su Instagram: “Vivo per questi momenti, li ho sempre sognati, che serata fantastica. Purtroppo per queste ultime partite non potrò essere presente e questo mi provoca un enorme vuoto dentro. Fortunatamente il recupero sarà veloce e poi sarò di nuovo pronto a rivivere momenti così. Per me sarà un'ulteriore rinascita. Adesso ci aspetta il secondo round per provare a fare qualcosa di magico”.