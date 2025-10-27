Dodo e quel tocco che gli vale uno zero, Marì e gli assist...agli avversari. Gosens dove sei finito?
Più che una partita uno psicodramma collettivo. Il doppio vantaggio del Bologna con la Fiorentina che balbetta sul ciglio del B-urrone. Gol annulati, rigori dati e revocati, falli visti e non visti.
I colpi di scena non sono mancati, la prima vittoria sì
Un pareggio acciuffato con i denti. Alla fine perfino un gesto di stizza per il gol mancato da Dodo che poteva coronorare una impensabile rimonta. I colpi di scena non sono mancati. La prima vittoria della Fiorentina ancora sì.
Voti e giudizi
Dodo: 0 Non si può sbagliare quel tocco a porta vuota.
Marì: 4 Serve l’assist a Castro con un colpo di testa pasticciato.
Gosens: 4,5 Sfiatato e rallentato. Dove è finito il dominatore della fascia sinistra?
Kean: 6,5 Si procura il rigore con una rovesciata insidiosa. Lo batte e lo segna. Un lottatore che, però, finisce in fuorigioco con troppa facilità.
