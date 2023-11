"Quella di Maignan contro la Fiorentina è la parata dell'anno". Ma è uno scherzo per caso?

Che Mike Maignan sia un grande portiere non c'è dubbio. Ma che si debba trasformare ogni suo intervento in qualcosa di fenomenale è un esercizio fastidioso, anche perché non si può violentare così la realtà dei fatti.

La parata dell'anno???

La Gazzetta dello Sport oggi ha sentito il dovere di definire l'intervento fortuito e assolutamente casuale contro la Fiorentina come “la parata dell'anno”. Con questa motivazione: “Una pallonata in pieno volto: ci vuole coraggio”.

Maignan ringrazi Mandragora

Beh, se è stata una “pallonata in pieno volto” come può essere un intervento voluto? E infatti non lo è. E' un bel colpo di c… accompagnato da una giocata sbagliata, clamorosamente, da Rolando Mandragora che ha commesso un errore imperdonabile da una distanza in cui è impossibile non fare gol. Maignan ha avuto il merito di farsi trovare lì per farsi centrare in pieno: stop.

Questo giusto per ristabilire la realtà dei fatti e per fare della vera cronaca.