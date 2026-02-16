Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto sul quotidiano cittadino un commento relativamente alla vittoria della Fiorentina contro il Como.

Non è mancata la sua consueta ironia: “Se uno sciatore brasiliano vince l'oro nel gigante - ha scritto Ferrara - se la Juve strilla urlando al ladro (in effetti Bastoni non ci fa una grande figura), allora ci sta benissimo che la Fiorentina vinca a Como con una partita quasi perfetta”.

Vanolismo

E poi: “Brava Fiorentina e bravo Vanoli, passato dalle stalle alle stelle nel giro di un soffio. Di sicuro il Vanolismo, una via di mezzo tra il calcio di lachini e quello di Guardiola (commistione improbabile), è un calcio in continuo divenire”.

Parisi stunt man

Inoltre: “Anche Parisi ha ritrovato vita. Ed era l'ora. Un gran primo tempo a Como, un autogol sfortunato e un finale da vero stunt man, che quando vola e di rotola sull'erba pensi subito a chiamare il 118. Vabbé, ci lamentavamo per la poca astuzia dei giocatori della Fiorentina, quindi diciamo che quando non hai più voglia di buttare via punti nel finale le provi tutte”.