Il messaggio inviato da Commisso: La Fiorentina va avanti con Palladino. Ultimatum? La linea è chiara anche in questo senso...

Commisso e la Fiorentina sono con Palladino e con i calciatori che compongono la rosa. E' questo il messaggio che ieri è partito dagli Stati Uniti, ha oltrepassato l’Oceano Atlantico ed è entrato all'interno del Viola Park. Lo si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Avanti con Palladino

La Fiorentina va avanti con Palladino in panchina e a lui tocca l’onere e il compito di trovare i rimedi alle cause che hanno prodotto due punti in sei partite, dopo aver avuto gli onori e i meriti della scalata in classifica.

Niente ultimatum

Nessun ultimatum o cose del genere, ma domenica sera all’Olimpico contro la Lazio sono indispensabili risposte e fatti.