Lazio decimata contro la Fiorentina: due pesanti assenze verso mercoledì. Contro il Napoli…

Mentre la Fiorentina aspetta di scendere in campo contro la Cremonese, si è appena concluso l’anticipo delle 12:30 tra Lazio e Napoli. La squadra di Conte ha vinto 2-0 all’Olimpico, al termine di una gara molto nervosa sul finale.

Lazio, due espulsioni saranno assenze pesanti

Il direttore di gara Massa deve estrarre addirittura tre cartellini rossi in totale. Tijjani Noslin rimedia doppia ammonizione per fallo tattico su Buongiorno e lascia la Lazio in dieci. Ma non solo: pochi minuti più tardi scoppia una rissa tra Mazzocchi e Adam Marusic, entrambi espulsi immediatamente.

E contro la Fiorentina…

Mercoledì all’Olimpico si giocherà Lazio-Fiorentina e Maurizio Sarri dovrà fronteggiare due assenze molto pesanti contro i viola. Contando anche che, al centro dell’attacco, le alternative scarseggiano: Dia è in Coppa d’Africa e Castellanos è in procinto di passare al West Ham (manca solo l’ufficialità).