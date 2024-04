Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Viktoria Plzen, rispondendo anche a qualche domanda sul suo futuro: “Personalmente non mi danno fastidio. Ho la massima concentrazione solo e soltanto sul mio lavoro, su traguardi che non ho mai dimenticato e che tutti noi vogliamo rivivere. Ogni discorso non mi tocca e non mi disturba, con tutte queste partite che abbiamo da giocare non c’è tempo per distrarsi. Voglio solo vedere i miei ragazzi esprimersi al massimo, per questo ultimo mese e mezzo è l’unico pensiero. Non mi interessa nient’altro”.

“L'esperienza ci è utile”

Sull’esperienza in Conference: “Il problema non è sentirci più forti, semplicemente abbiamo avuto la possibilità di conoscere ciò che andremo ad affrontare. Quello che abbiamo imparato con l’esperienza dello scorso anno è che non dobbiamo mai abbassare la concentrazione. Ottima dimostrazione nell’ultima gara del girone, con il punto conquistato con grande maturità; su quello ci ha dato tantissimo il cammino dello scorso anno. I quarti sono già un bel traguardo, ma abbiamo tutta la voglia possibile di rivivere i traguardi dell’anno scorso”.