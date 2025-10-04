La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa ritrova Keita, conferma per Bonanno. Tante armi preziose dalla panchina

Pochi minuti fa il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto la formazione titolare che alle ore 15 scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Curva Fiesole del Viola Park per la quinta giornata del campionato Primavera1. L'avversario di quest'oggi sarà l'Hellas Verona, attualmente ottavo in classifica.

Galloppa ritrova Keita in mediana e si affida al solito Braschi

Pochissime novità in casa gigliata se non il rientro di Keita in mediana: il senegalese era out dallo scorso campionato, ed esordisce ufficialmente quest'oggi a fianco di Bonanno, confermato in mediana. Kospo continua a stazionare in difesa, mentre dietro l'unica punta Braschi questa volta il tridente sarà composto da Bertolini, Angiolini e Mazzeo. Andranno in panchina, e quindi saranno utilizzabili a partita in corso, pedine importanti come Puzzoli, Montenegro e Kone.

L'undici titolare della Fiorentina Primavera:

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo, Keita, Bonanno; Bertolini, Angiolini, Mazzeo; Braschi. All.: Galloppa.