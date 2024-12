Simone Inzaghi: "Abbiamo vissuto una brutta serata al Franchi. Ma adesso sappiamo che Bove sta bene"

Si apre la quindicesima giornata di Serie A. L'ultima è rimasta in sospeso, con Fiorentina-Inter sospesa dopo 16 minuti e rinviata a data da destinarsi per la vicenda che ha coinvolto il centrocampista Edoardo Bove. Adesso i nerazzurri sono tornati in campo, contro il Parma, e prima della gara il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è tornato sulla notte al ‘Franchi’.

“Brutta serata al ‘Franchi’, sappiamo che Bove sta bene”

Ecco le parole dell'allenatore dell'Inter su DAZN: “Domenica sera a Firenze abbiamo vissuto davvero una brutta serata. Ma per fortuna sappiamo che Edoardo, adesso, sta bene. Conta questo”.