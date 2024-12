Il malore che ha coinvolto Edoardo Bove in Fiorentina-Inter di domenica scorsa ha visto il numero 4 viola cadere davanti ai piedi di Denzel Dumfries, terzino nerazzurro. L'olandese si è detto particolarmente segnato dall'episodio, l'ha raccontato a Ziggosport.nl: “Per me è stato uno shock enorme. Per fortuna abbiamo risposto tutti molto velocemente”.

“Abbiamo avuto la certezza che sta meglio, è la cosa importante”

“Era un momento concitato: tutti concentrati sul gol annullato di Lautaro, stavamo discutendo sul pallone, se fosse uscito o meno. All'improvviso ho visto cadere Edoardo a terra… Oggi abbiamo avuto la certezza che sta meglio e che le sue condizioni sono stabili, è un bel segnale. Questa è la cosa più importante adesso”.