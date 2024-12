A Toscana Tv l’ex viola Sauro Fattori si è espresso sulla situazione di Edoardo Bove per poi accennare anche all’impegno di Coppa Italia della Fiorentina, impegnata domani contro l’Empoli in casa.

‘Ho temuto il peggio vedendo Bove, poi mi sono tranquillizzato’

“Vedendo il filmato di Bove, la prima cosa che ho pensato è che fosse morto. Un ragazzo di 22 anni a cui prende un colpo così… mi ha fatto pensare subito al peggio, vedendo anche gli altri calciatori che scappavano e piangevano. Dopo un’ora però, con l’arrivo delle comunicazioni positive, per quanto possibile, sapere che era vivo ha trasmesso maggiore tranquillità. Negli ultimi anni la Fiorentina ha subito tante sventure. Spero che Bove riesca a recuperare come persona e che la situazione sia meno grave possibile, per giocare aspettiamo di vedere a livello cardiologico. In Italia per fortuna siamo molto severi anche nei controlli, ma mi auguro che la sua situazione sia risolvibile. Se si rigiocasse a Febbraio, spero che Bove possa essere in campo”.

‘Curioso di vedere le scelte di Palladino per l’Empoli’

“Bove ha chiesto alla squadra di giocare con l’Empoli e non c’è cosa migliore per i compagni. Bove vorrebbe giocare dopodomani, non potrà farlo ovviamente, ma è giovane, forte e ottimista. Lo spogliatoio è solido e i ragazzi non ne risentiranno anzi, giocare per il compagno motiverà ancora di più la squadra. Sono curioso di vedere la formazione che sceglierà Palladino, farei un turnover ma parziale. L’Empoli è una buona squadra, anche se cambierà parecchio perchè sa che non può avere molte ambizioni nella competizione a differenza della Fiorentina”.