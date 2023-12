Cabral si scusa per il brutto gesto: "Non succederà più. A fine stagione campioni col Benfica"

Arthur Cabral, attaccante ceduto la scorsa estate dalla Fiorentina, non se la sta passando per nulla bene. Ieri sera, il brasiliano è stato protagonista in negativo di un brutto un gesto: un dito medio rivolto ai tifosi della sua stessa squadra.

Le scuse dell'attaccante brasiliano

Qualche ora dopo l'accaduto le scuse pubbliche, arrivate su Instagram. Di seguito un estratto: “Sono molto dispiaciuto per quello che è successo ieri sera. Vi posso dire che una cosa del genere non accadrà più. Non è stato facile questo inizio di stagione al Benfica, mi aspettavo di partire molto meglio anch’io”.

“Adesso voglio solo allenarmi”

E ancora: “Era stata insultata la mia famiglia e per questo motivo ho reagito male (dito medio ai tifosi, ndr). Quello che voglio fare adesso è solo continuare a lavorare. Vi prometto che a fine stagione saremo campioni di Portogallo".