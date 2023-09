Nella sua intervista rilasciata a La Repubblica il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini annuncia una nuova possibile data di apertura per il Viola Park: "Stiamo lavorando a fianco degli altri enti e dei tecnici della Fiorentina, con la speranza di poter inaugurare il centro sportivo i primi di ottobre".

E sulle parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi, che aveva chiesto il supporto delle istituzioni nell'investimento del nuovo centro sportivo della Fiorentina, afferma: "Anche i ministri intervengono evidentemente senza avere piena cognizione di come stanno le cose. Tutti invece dovrebbero portare il Viola Park come modello di riferimento, come un rapporto tra pubblico e privato davvero virtuoso".