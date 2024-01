Non solo Calhanoglu e Barella, Inzaghi rischia di non avere un altro top contro la Fiorentina

Non solo Calhanoglu e Barella (squalificati), Inzaghi rischia di non avere anche un difensore in vista del prossimo Fiorentina-Inter di Serie A. Contro il Napoli in Supercoppa Italiana, per precauzione Bastoni è rimasto fuori per un affaticamento e lo ha sostituito de Vrij.

Niente di preoccupante, con il giocatore che verrà rivalutato nei prossimi giorni. Dopo la Fiorentina però l'Inter affronterà la Juventus nella sfida al vertice e non verranno corsi rischi con Bastoni: giocherà solo se sarà al 100% a Firenze, altrimenti rimarrà ancora fuori per recuperare.