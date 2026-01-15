Fortini, la Fiorentina spara alto con la Roma. Il giocatore insoddisfatto della proposta di rinnovo

La Roma ha provato ad intensificare il proprio pressing per l'esterno della Fiorentina, Niccolò Fortini.

La richiesta fatta alla Roma

La Gazzetta dello Sport scrive che però il club viola ha chiesto poco meno di 20 milioni di euro per cedere il giocatore. Per questo motivo i giallorossi stanno dirigendosi verso Joaquin Seys del Bruges, che costa quanto Fortini più o meno, ma che ha esperienza internazionale alle spalle.

Contratto, ancora non c'è accordo

Dal canto suo il classe 2006 viola, riporta ancora la rosea, non ritiene soddisfacente la proposta di rinnovo fatta dalla Fiorentina. L'attuale contratto del 19enne scade nel giugno 2027.