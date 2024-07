Flachi: "Gonzalez, giocatore unico, la sua cessione lascerebbe la Fiorentina col cerino in mano. E con Colpani..."

Si alla rivoluzione in casa Fiorentina, ma no assoluto alla cessione di Nicolas Gonzalez. Riassumendo potremmo dire che è questo il pensiero espresso dall'ex attaccante viola e della Sampdoria, Francesco Flachi, in un'intervista rilasciata a La Nazione.

“Nico, un giocatore unico”

“Parlare di Nico significa parlare di un giocatore unico e che in giro ce ne sono pochissimi - ha detto Flachi - quando ha uno come lui nel gioco in velocità, nella profondità e che nell’uno contro uno è geniale non puoi pensare di perderlo…Ammettiamo che ti portino tanti milioni e che tu decida di cedere Nico, ok? Sai come va a finire poi? Che tutti quei milioni devi andare a rispenderli per cercare uno come lui. Uno che, probabilmente, sul mercato non c’è e quindi rimani lì, col cerino in mano”.

Bene con Colpani

E potrebbe stare bene anche con Colpani: “Io credo che potrebbero coesistere senza problemi - ha concluso Flachi - Hanno caratteristiche che s’incastrano. Sono due giocatori che possono stare insieme. Su questo non ci sono dubbi”.