Il Bologna recupera tre giocatori verso la finale di Coppa Italia… e verso la Fiorentina. Un esterno ancora a parte, Italiano valuta

In vista della finale di Coppa Italia, ma anche verso la gara contro la Fiorentina di domenica prossima, il Bologna può parzialmente sorridere. Italiano ritrova tre giocatori ad allenarsi in gruppo, mentre deve ancora fare a meno di un ragazzo acciaccato.

Questo l'aggiornamento di ieri del Bologna: “Emil Holm, Jens Odgaard e Dan Ndoye sono rientrati in gruppo, lavoro differenziato per Estanis Pedrola”. Poco fa, invece, un nuovo comunicato: “Oggi la preparazione a Milan-Bologna di Coppa Italia è proseguita con una seduta di lavoro sui campi del centro tecnico Niccolò Galli. I rossoblù hanno svolto esercitazioni tecnico tattiche e partitella, lavoro differenziato e terapie per Estanis Pedrola”.