Brutta ferita alla testa per Comuzzo. Diversi punti di sutura per il difensore viola dopo l'Udinese

Buona la partita di Pietro Comuzzo ieri contro l'Udinese. Il difensore viola è però uscito acciaccato dalla vittoria per 5-1 contro gli avversari bianconeri.

Brutto colpo in testa

Il classe 2005 ha subito un brutto colpo alla testa in occasione di uno scontro di gioco con Keinan Davis e proprio Comuzzo ha avuto la peggio.

Quanti punti?

Grosso taglio in testa che è costato al giocatore gigliato ben 12 punti di sutura che sono stati applicati dopo la gara contro i friulani. Lo riporta Lady Radio.