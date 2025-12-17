Corriere Fiorentino: I giocatori con le valigie in mano
Tra sport e cronaca, una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino.
Pagina 8
Apertura per: “Con i mal di pancia”. Ovvero: “Il mercato è alle porte, ecco chi potrebbe fare subito le valigie: Gud accostato alla Roma, Dzeko e Marì scontenti”.
Petardi al Viola Park
In taglio basso leggiamo: “Petardi nella notte contro le reti del Viola Park”. Sottotitolo: “Due blitz, domenica e lunedì, di un gruppo di 7/8 persone: indagano i carabinieri”.
