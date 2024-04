Kouame: "Siamo in corsa su tutto, in campionato abbiamo accumulato del ritardo sulle altre, ora dobbiamo recuperare. Dedico il gol a Joe Barone"

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, subentrato nel secondo tempo e autore del primo gol dei viola contro la Salernitana, è intervenuto a DAZN a fine gara: “Sono contento soprattutto per la vittoria, ci mancava vincere in campionato, non siamo riusciti a sbloccarla subito ma oggi sono stato fortunato dopo pali e occasioni sprecate giovedì. Mi sono fatto trovare pronto. In campionato abbiamo accumulato ritardo dalle altre, adesso bisogna giocare partita dopo partita per ritornare su”.

“Non è facile recuperare le energie”



Kouame prosegue: “Abbiamo giocato 120 minuti giovedì, non è facile recuperare le energie ma anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni. Siamo in corsa per tutto, il campionato non è finito, dobbiamo dare tutto e sarebbe bello vincere mercoledì per centrare la terza finale in due anni. Dobbiamo arrivare alla partita con l'Atalanta con tranquillità”.

La dedica di Kouame

E alla domanda a chi dedica il gol risponde: "Il gol lo dedico a Joe Barone".