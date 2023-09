E contro la Fiorentina di Italiano Di Francesco vuole battere un record della storia del Frosinone

Grazie all’ottimo inizio di stagione, in cui è riuscito a totalizzare due vittorie e altrettanti pareggi in appena 5 giornate, il Frosinone è riuscito ad ottenere la bellezza di otto punti in cinque partite: finora soltanto il Napoli, alla prima giornata di campionato, è riuscito a battere i ciociari. Questo incredibile score che la squadra di Di Francesco è riuscito a totalizzare soltanto in un’altra occasione in tutta la sua storia.

Stiamo parlando della stagione 2018-2019, anche se in quel caso arrivarono tre pareggi ed una vittoria, quindi due punti in meno rispetto a quelli conquistati in questo campionato. E contro la Fiorentina il Frosinone potrebbe nuovamente battere un nuovo record: fino ad oggi i giallazzurri non sono mai riusciti ad ottenere cinque risultati utili consecutivi in Serie A.

Nonostante la Fiorentina sia un avversario da temere, soprattutto dopo la partenza sprint di questa stagione, i ciociari hanno un motivo in piu per ben figurare e per fare la storia del proprio club.