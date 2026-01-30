Playoff Europa League, il Bologna affronterà il Brann. E agli ottavi potrebbe essere Italiano contro Gasperini

Si sono appena tenuti a Nyon i sorteggi dei playoff di Conference League, che coinvolgevano tra le italiane il solo Bologna dell'ex Fiorentina Vincenzo Italiano. Direttamente agli ottavi, invece, la Roma di Gasperini.

Il quadro completo dei playoff

L'urna di Nyon ha decretato che il Bologna affronterà i norvegesi del Brann, con andata in trasferta e ritorno al Dall'Ara. Se il Bologna dovesse passare affronterebbe una tra Friburgo e Roma, quindi c'è il rischio di un derby italiano agli ottavi di finale. Queste le altre sfide dei playoff di Europa League: PAOK-Celta Vigo, Panathinaikos-Viktoria Plzen, Fenerbahce-Nottingham Forest, Lille-Stella Rossa, Ludogorets-Ferencvaros, Celtic-Stoccarda, Dinamo Zagabria-Genk.

