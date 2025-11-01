La formazione della Fiorentina Primavera: chance per Jallow in attacco, tra i pali c’è Fei. Montenegro guida il centrocampo

Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma, valida per la decima giornata di campionato Primavera1. Questo pomeriggio il tecnico gigliato Daniele Galloppa propone un undici titolare diverso rispetto a quello visto nelle ultime uscite.

Spazio a Jallow, non c'è Kospo

Tra i pali torna Fei. In difesa non c’è Eman Kospo, da capire se indisponibile per problemi fisici oppure perchè aggregato alla prima squadra, e per questo la difesa sarà composta da capitan Trapani, Sadotti, Turnone e Balbo. Torna Montenegro in mediana, che farà coppia con Conti. Il tridente dietro l’unica punta, che sarà Jallow e non Braschi, è composto da Kone, Puzzoli e Bertolini.

Le scelte ufficiali di Daniele Galloppa

Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Conti, Montenegro; Kone, Puzzoli, Bertolini; Jallow. All.: Galloppa.