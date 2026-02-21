Abodi non apprezza la mancata grazia a Kalulu: "Decisione che rispetto ma che non condivido. Il motivo..."

Ad una settimana da Inter-Juventus, dopo 7 giorni pieni di polemiche ed illazioni in merito, nel pomeriggio sono arrivate nuove dichiarazioni su quanto avvenuto, dichiarazioni che porteranno sicuramente ad ulteriori polemiche.

Questo perche a parlare è stato direttamente il Ministro dello Sport Andrea Abodi che, a margine di un evento in programma in queste ore a Casa Italia per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, ha commentato la decisione di Gravina di non graziare Kalulu, e quindi togliergli la giornata di squalifica, dopo il cartellino rosso. Queste le sue parole riportate da Italpress:

“E’ una decisione che rispetto ma che sinceramente non comprendo. Nel momento in cui diventa evidente e chiaro che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse serviva un po' di coraggio in più. Sarebbe stato opportuno".