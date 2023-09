Il procuratore e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, su Lady Radio ha parlato dell'ultima sessione che si è chiusa con un rimpianto per il club viola: “E' il difensore centrale il colpo rimasto in canna alla Fiorentina. Del resto quando ci si trascina una situazione fino agli ultimi minuti, ci sta che qualcosa salti”.

E poi: “La Fiorentina aspettava la proposta giusta per Martinez Quarta dal Betis, poi però non sono andati a posto tutti gli incastri e così il club viola non è riuscito a prendere il difensore dal piede mancino, che potesse costruire l'azione da dietro che voleva Italiano. Dobbiamo ancora vedere in azione dietro Mina, capire se è un elemento credibile per poter arrivare quantomeno al mercato di gennaio senza avere particolari problemi”.