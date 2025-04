La prossima avversaria della Fiorentina in campionato, escluso il Parma che sarà affrontato tra poche ore, sarà il Cagliari. La squadra di Davide Nicola ieri ha perso a San Siro contro l'Inter, con un 3-1 dove comunque i rossoblù se la sono giocata a viso aperto. Proprio l'allenatore ha particolarmente apprezzato la prova della sua squadra e guarda alle prossime partite: “È chiaro che c’è differenza tra noi e loro, ma noi siamo venuti qui sapendo che non potevamo vivacchiare, attendendo gli eventi. In ogni caso, ho visto una squadra migliorata rispetto alla gara d’andata”.

“Nessuna tabella salvezza, dobbiamo conquistare punti. Ci possiamo divertire”

Tabelle salvezza? “Non ne faccio, non mi interessa. So che dobbiamo ancora conquistare punti: molto dipenderà da chi c’è dietro, ognuno fa la sua corsa. Siamo convinti di potercela giocare sino alla fine. Se saremo bravi come oggi, ci divertiremo noi e chi ci guarda”.