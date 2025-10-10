L'intermediario di mercato e appassionato di Fiorentina, Bernardo Brovarone, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “C'è una scollatura tra ciò che la gente si aspetta e ciò che la società riesce ad andare. Mi chiedo quanto il club possa essere soddisfatto di quello che è stato raggiunto in questi anni. Tre finali, settimi posti, è il massimo che si può ottenere secondo loro? Se si arriva al punto in cui le richieste della tifoseria diventano fuori norma, l'equilibrio cade. Io non so se oggi la gente a Firenze vuole risultati più prestigiosi, oppure vuole vedere lavorare meglio chi si occupa di Fiorentina. Io a Pradè non ho mai regalato nulla, forse l'avrei dovuto bastonare - passatemi il termine - un po' di più in certe circostanze, ma sono comunque in pace con me stesso perché sento di aver sempre detto quello che pensavo su di lui”.

“I calciatori non sono all'altezza”

Poi ha aggiunto: “Gli ultras viola meriterebbero una medaglia, negli anni hanno sempre dimostrato di esserci nei momenti di bisogno. Il tifo viola non è solo critiche e contestazione, non mi piace parlare di queste cose perché avendo conosciuto da vicino il mondo degli ultras so cosa c'è dietro. Immagino che ci sia un problema di rendimento della squadra, di lavoro del direttore sportivo, di inefficienza per l'ennesima volta di calciatori che non si sono rivelati all'altezza di quanto sono stati pagati”.