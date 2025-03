Ex difensore viola di lungo corso, Roberto Galbiati ha parlato a Toscana TV toccando molte tematiche attuali di casa Fiorentina, passando dalla prestazione della squadra contro il Napoli fino ad un commento sulla situazione di Palladino.

‘La gente non è ottusa, credo Palladino abbia visto un’altra partita’

“Non sono soddisfatto della partita della Fiorentina, non condivido niente di quanto detto da Palladino nel post partita, credo abbia visto un’altra gara. Deve smettere di prenderci per i fondelli, la gente non è ottusa, serve onestà intellettuale, le parole del tecnico viola lasciano un po’ a desiderare. Un calciatore a fine gara sente queste parole e non sa cosa pensare, per pareggiarla sarebbe servito un colpo di c**o”.

“La problematica maggiore della gara è stata che la Fiorentina a metà campo aveva dei fantasmi, il centrocampo del Napoli è stato nettamente superiore, in entrambe le fasi di gioco. La mediana viola è stata inesistente. La Fiorentina ha subito il gol del 2-0 in contropiede. A gennaio sono arrivati tutti giocatori che giocavano in Italia, ad eccezione di Ndour… quanto tempo ci vuole ad inserirli nei meccanismi? Palladino fatica a gestire le tante personalità nel gruppo viola”.

’Se la Fiorentina uscisse dalla Conference e perdesse con la Juventus…’

“Ora la Fiorentina deve a maggior ragione puntare ad andare avanti in Conference League, la strada in campionato si è fatta molto complessa. Se la Fiorentina uscisse dalla Conference, fossi la società darei l’ultima occasione a Palladino con la Juventus, o vittoria o esonero. La società credo che in cuor conservi ancora la speranza di ottenere le coppe dal campionato e per questo potrebbe decidere di cambiare allenatore".