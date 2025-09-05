Gattuso lancia Kean dal primo minuto... con Retegui. La formazione ufficiale dell'Italia per sfidare l'Estonia
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Italia-Estonia, sfida valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Sarà la prima volta sulla panchina degli Azzurri per il neo commissario tecnico Gennaro Gattuso, che lancia l'attaccante della Fiorentina Moise Kean titolare. Il centravanti viola giocherà in coppia, esattamente come alla Fiorentina, ma cambia il compagno di reparto: Mateo Retegui dal primo minuto insieme a lui.
ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. CT: Gennaro Gattuso.
Estonia (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen. CT: Jurgen Henn.
