"Quarta impaurito, non fa al caso di Italiano. Cabral? Ha perso mordente, si sente in bilico. Nzola..."

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato a Radio Bruno il mercato della Fiorentina, fra Yerry Mina e le ipotesi per l'attacco:

“Non conosco Mina, ho visto che nelle ultime due stagioni è stato infortunato e ha giocato soltanto venti partite in due anni. Quarta potrebbe partire perché mi sembra un giocatore impaurito e nel sistema di Italiano serve un centrale disposto a rischiare”.

E sull'attacco: “Cabral si sente in bilico, perché un'attaccante arriverà e il nome è Nzola. Da Ikoné non puoi aspettarti i gol, perché nella sua carriera non li ha mai fatti. La mia impressione è che Cabral abbia perso un po' di mordente”.