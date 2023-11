VIDEO: Dimarco? No grazie. Ecco l'eurogol del giovane viola Puzzoli

Una rete stupenda, per il pareggio della Fiorentina Under 18 contro la Roma, in casa dei capitolini. Il fantasista viola classe 2006 Giorgio Puzzoli ha segnato un gol fantastico col suo mancino, infilando il pallone all'incrocio dei pali da una trentina di metri.

Puzzoli è stato rallentato da un infortunio ma presto potrebbe debuttare anche con la Primavera viola. Una traiettoria imparabile per il portiere avversario, un autentico gioiello che potete vedere qui sotto: