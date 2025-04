La Fiorentina tuona contro la Lega e va in scena una bella spaccatura

Tutto è bene quel che finisce bene…o quasi.

La trasferta di Cagliari è andata bene sotto il profilo del risultato per la Fiorentina, ma è stata difficile, per non dire difficilissima da gestire per il club viola.

Irritazione

Le decisioni prese dalla Lega Serie A hanno creato una forte irritazione (ed utilizziamo un eufemismo) all'interno della dirigenza gigliata. Irritazione espressa in primo luogo dal DG, Alessandro Ferrari: “Una gestione che non ci è piaciuta, 68 famiglie bloccate. La comunicazione ci è arrivata tardi e la Lega dovrebbe portare rispetto a tutti, anche alla Fiorentina. Siamo molto arrabbiati”.

Prima il DG…e poi il DS

Non solo Ferrari, ma anche il diesse Daniele Pradè è tornato sull'argomento pubblicamente: “Siamo 68 persone in trasferta, tutti quanti con famiglie, impegni già presi. Certo, l'evento è straordinario, e siamo i primi a capire quello che è successo. Però sono tanti quattro giorni pieni in un posto senza sapere come allenarsi, come preparare una situazione in queste difficoltà”.