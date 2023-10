Parisi: "Mi trovo bene anche a destra perché posso rientrare e sfruttare la velocità. Siamo delusi ma ci teniamo la prestazione"

Uno dei più positivi è proprio Fabiano Parisi, che a Dazn ha commentato il k.o. dell'Olimpico:

"Lo stato d’animo non è dei migliori, perdere all’ultimo minuto fa male. I ragazzi erano delusi, ci prendiamo la prestazione. Sappiamo di aver fatto una grandissima partita, poi ovviamente queste partite si decidono su un episodio e perdere così alla fine fa male.

Io a destra? Nella Primavera del Benevento ho fatto il quinto a destra, l’importate è giocare. So di essere veloce sui primi passi per cui a destra posso rientrare sul centro, oggi avevo di fronte un giocatore importante come Zaccagni per cui ho fatto il massimo. Sono rientrato spesso verso il campo, come chiede il mister. Alla prossima abbiamo la Juve, siamo delusi ma dobbiamo reagire. Sono da poco a Firenze ma si sente l’importanza della partita, per la piazza e i tifosi dobbiamo regalargli una grande gioia".