Canovi: "La Fiorentina è in crollo dalla morte di Barone. C'è una grossa scollatura tra società e tifoseria"

Il brutto momento della Fiorentina può avere molteplici spiegazioni. Anche il procuratore Dario Canovi prova a offrire la propria versione a Tuttomercatoweb.com.

“Se Kean è in giornata…”

“La Fiorentina non propone questo grande gioco, anzi. Non c'è nessuno in campo che esalti per le sue caratteristiche. L'unico fattore determinate è se Kean è in giornata o no, perché in caso positivo la squadra può essere pericolosa. Altrimenti… no”.

“Fiorentina crollata dalla morte di Barone. Ambiente in crisi”

E aggiunge: “L'ambiente è in subbuglio. Non lo conosco benissimo, però adesso la società e la tifoseria sembrano in rotta, pare di notare una grossa scollatura tra le parti. Da quando Barone non c'è più, oggettivamente, la Fiorentina ha avuto un brutto crollo”.