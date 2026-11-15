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Corriere dello Sport-Stadio: altro che rosso, il salvadanaio non è vuoto

Redazione /
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Corriere dello Sport-Stadio
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Sul Corriere dello Sport ci si sposta in tema mercato, in prima pagina: “Hojbjerg o Torreira: la Viola rilancia”. A pagina 23: “La Viola si completa” e in sommario: “Hojbjerg e Torreira possibili obiettivi. E c'è il sogno Ederson”.

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