Home / Edicola Viola Corriere dello Sport-Stadio: altro che rosso, il salvadanaio non è vuoto Redazione / 15 November 2026, 12:16 X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Commenti Condividi Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Sul Corriere dello Sport ci si sposta in tema mercato, in prima pagina: “Hojbjerg o Torreira: la Viola rilancia”. A pagina 23: “La Viola si completa” e in sommario: “Hojbjerg e Torreira possibili obiettivi. E c'è il sogno Ederson”. Notizie correlate Paratici sogna il colpo grosso anche a gennaio: la maxi richiesta dell'Atalanta per Ederson. Højbjerg e la crisi del Marsiglia Torreira non si arrende e si riproporrà a gennaio: l'insolita saudade dell'uruguaiano, rimasto in sospeso da quattro anni 💬 Commenti X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Condividi Commenta