Intervistato da Radio Sportiva, l'attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha fatto un bilancio della sua esperienza Firenze: “Ormai questa città è casa mia, praticamente da quando sono arrivato in Italia. Con Italiano giocavo spesso sulla fascia, Palladino invece mi vuole centravanti e mi chiede di aiutare alla squadra. Sono sicuro che arriveranno anche i gol”.

“Siamo un gruppo unito e in campo si vede”

Sulle sue dure parole post Empoli: “Furono un po' travisate, ma i miei compagni capirono cosa intendevo e questo è l'importante. Siamo un bel gruppo, ora tutti sappiamo cosa dobbiamo e nessuno si sente superiore all'altro. In campo questo si vede”.

“Kean si merita tutto questo, è un giocatore fantastico”

Su Kean: “E' un giocatore fantastico, tutti noi l'abbiamo supportato nel momento in cui non segnava come sta facendo adesso. Sta vivendo un momento bellissimo e se lo merita, dopo anni in cui era stato etichettato negativamente”.

“I nostri tifosi si sentono anche con il Franchi a metà”

Infine sul Como: “Dovremo andare là e giocare da Fiorentina, cercando di portare a casa i tre punti. E' importante vincere in trasferta oltre che in casa, e a tal proposito vorrei ringraziare i tifosi che ci fanno sentire tutto il loro calore anche con una parte di stadio chiusa”.