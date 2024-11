L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha parlato a Radio Sportiva, a pochi giorni dalla ripresa del campionato: “Siamo tornati a lavorare con l'obiettivo di rimanere in alto in classifica. Non siamo sorpresi della posizione attuale, all'inizio della stagione ero convinto che le cose sarebbero andate bene una volta trovati i giusti meccanismi. Adesso abbiamo capito cosa ci chiede Palladino e lo mettiamo in pratica ogni domenica”.

“Ringrazierò sempre Italiano, ma anche Palladino ha creduto in me”

Poi ha aggiunto: “Ringrazierò sempre Italiano perché mi ha dato fiducia, soprattutto quando sono tornato dall'avventura in Belgio con l'Anderlecht. Sono felice che Palladino abbia voluto che rimanessi, dal canto mio cerco sempre di dare il massimo con qualunque allenatore”.

“Vorremmo vincere un trofeo. Obiettivo personale? Tornare in Nazionale”

Infine: “Pensiamo partita dopo partita, il nostro obiettivo è semplicemente portare a casa i tre punti ogni domenica. Poi ovviamente ci piacerebbe vincere un trofeo. Nazionale? La Costa d'Avorio si è qualificata per la Coppa d'Africa e io vorrei partecipare a quella manifestazione oltre che al Mondiale. Farò di tutto per tornare tra i convocati”.