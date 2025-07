Durante il proprio intervento su Radio Bruno, il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni si è espresso su vari singoli nomi di casa viola, in orbita mercato e non solo, toccando poi vari altri argomenti.

‘Sensazioni positive su Kean, Fazzini può diventare un nuovo Reijnders’

"C’è ottimismo per Kean, le sensazioni sono positive in merito alla permanenza del centravanti viola. L’Inter Pio Esposito non te lo darà mai, Sebastiano Esposito farei di tutto per prenderlo invece. È una seconda punta e può prendere il posto di Beltran. Fazzini ha i colpi da giocatore, va solo fatto crescere, dall’Empoli quando tutti parlavano di Baldanzi la sensazione che arrivava era quella che Fazzini fosse ancora migliore e pronto ad esplodere. Acquisendo un po’ di cattiveria può diventare un nuovo Reijnders, ha tutte quelle capacità: capacità tattiche, di inserimento, vede la porta, ci vedo un tuttocampista".

‘Se Dodô vuole andarsene non ha senso andare al muro contro muro’

"Frendrup o Bernabè? Per caratteristiche alla Fiorentina servirebbero entrambi. Su Bernabè i dubbi sono solo di tipo fisico, ha avuto tanti stop ma è scuola City, è passato dal Barcellona. La Fiorentina può anche andare allo scontro con Dodˆo, ma non so quale potrebbe essere la reazione del calciatore, il muro contro muro non paga mai. Il brasiliano da mesi ha detto che vuole andarsene, al Barcellona. Zortea al suo posto potrebbe essere un buon giocatore, anche se non è a quel livello, Calabria è un giocatore che Pioli ha utilizzato tantissimo al Milan, ora però è calato molto. La permanenza di De Gea e Gosens è un bel segnale".