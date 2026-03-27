L'ex portiere della Fiorentina e tifosissimo viola Emiliano Viviano ha parlato al canale SportiumFUN anche in merito alla mancata convocazione in Nazionale di Nicolò Fagioli, centrocampista viola.

Le parole di Viviano

“La Nazionale non è un premio. C’è un CT con un’idea tattica che magari non collima con le caratteristiche del giocatore che in quel momento sta facendo benissimo. Fagioli non credo sia utile da subentrante, ma è un giocatore su cui costruire. Se Gattuso pensa di non puntarci al 100%, capisco che possa essere chiamare qualcun altro”.

Al Mondiale…

“Sono però sicuro che, se l’Italia andrà al Mondiale, Fagioli lo porterà. È difficile che Fagioli ti cambi la partita. Io capisco la convocazione di Frattesi: a me non piace, ma è unico nel suo ruolo. Fagioli io lo adoro, ma non ha la sensazione del pericolo e, in una situazione così decisiva, capisco la scelta di Gattuso”.