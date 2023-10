Servono due rigori alla Fiorentina Femminile per battere il Napoli e ottenere la prima vittoria al Viola Park

La Fiorentina Femminile vince anche la sua seconda gara in casa, la prima al Viola Park, battendo il Napoli per 2-0 nel finale di gara. Per le ragazze di De La Fuente sono serviti due rigori, conquistati da Lundin: il primo all'83', trasformato da Kajan, il secondo all'85' segnato da Boquete. La Fiorentina prosegue così la sua marcia, con 7 punti dopo le prime 3 giornate di campionato.