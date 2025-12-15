Anche Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina e dell'Hellas Verona, ha avuto modo di commentare la situazione in casa viola dopo lo scontro diretto che ha visto gli scaligeri uscire vincitori e la Fiorentina rimanere ultima. Questa la sua analisi a Dazn.

Sulla rosa

“Una situazione inspiegabile, una classifica molto complicata: dopo la sconfitta col Verona, si fa fatica a recuperare. Ora ci dev'essere qualche decisione drastica con qualche giocatore, devi provare a fare qualcosa: per me devi cambiare metà squadra se vuoi continuare con questo allenatore. Non è che puoi cambiare in panchina ogni quattro partite, se i risultati rimangono sempre uguali forse è nella squadra che qualcosa non va”.

Sul clima nello spogliatoio

“Giusto esonerare Pioli, era l'unica soluzione quando le cose vanno così male, si è provato a dare una scossa. Ma se anche cambiando non cambia nulla, allora non era l'unico problema. La cosa peggiore è il comportamento di certi giocatori: devi capire che sei in una situazione sportivamente tragica. Anche se vieni sostituito, o se c'è un rigore e non lo tiri, devi dare energia positiva. Non ci si può lamentare con Vanoli se sostituisce qualcuno, o se si è tristi perché segna un compagno e non io”.