"Prima di mandare via Pioli la Fiorentina ci penserà dieci volte. Serve ancora tempo, ma contro il Como è obbligatorio fare risultato"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, programma radiofonico di TMW Radio, parlando anche dei rischi che può correre Pioli sulla panchina viola dopo un inizio di stagione molto a rilento con la Fiorentina.
Le parole di Bonanni
“Pioli ha tre anni di contratto e quindi la Fiorentina ci penserà dieci volte prima di mandarlo via. Prima di metterlo in discussione bisognerà attendere più tempo”.
La partita contro il Napoli
"Detto ciò mi aspettavo che il Napoli potesse vincere, anche se non in questa misura. Più che altro però mi hanno meravigliato i due risultati precedenti. Ora contro il Como bisogna assolutamente fare risultato perché poi le cose potrebbero complicarsi".
