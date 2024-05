Caos Liguria, non solo Toti: un ex presidente di Serie A finisce ai domiciliari

E’ notizia degli ultimi giorni l’arresto ai domiciliari per il governatore della Liguria Giovanni Toti, incolpato di corruzione nell’ambito di una inchiesta della Guardia Di Finanza. La stessa sorte è toccata per l’uomo che per molti hanno ha gestito il porto del capoluogo ligure, l’imprenditore Aldo Spinelli.

Dalla Serie A alla politica: l'ex presidente del Livorno finisce ai domiciliari

Secondo quanto riportato da Ansa.it, l’ex presidente di Genoa e Livorno assieme al figlio Roberto è accusato di corruzione nei confronti di Paolo Emilio Signorini e del presidente della Regione Liguria. Proprio come Toti, anche per lui sono arrivati gli arresti domiciliari. All’ex presidente è stato contestato di aver versato oltre 70mila euro a Toti, in campo di promesse du vari finanziamenti relativi all’area portuale.