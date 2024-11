Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi in vista della Fiorentina: nessuna chance per un difensore, mentre torna a disposizione un centrocampista

In vista della trasferta di domani contro la Fiorentina, dopo la rifinitura di quest’oggi a La Pinetina filtrano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori della rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro doveva valutare alcune situazioni limite prima di render noto la lista ufficiale dei convocati, e dopo la sessione di allenamento di questa mattina sono emerse alcune novità. Sopratutto per quello che riguarda i due giocatori in dubbio: Carlos Augusto e Davide Frattesi.

Carlos Augusto non sarà della sfida

Secondo quanto riportato da Pazzidifanta.com, che spesso segue da vicino le vicende nerazzurre, per quanto riguarda il laterale brasiliano la situazione è chiara: il giocatore non farà parte della sfida di domani contro i viola. Il giocatore lamenta un affaticamento muscolare da cui non ha ancora recuperato. I tempi del rientro restano da valutare, ma si spera che lo stop sia solo precauzionale e che possa tornare a disposizione già per la 15ª giornata di campionato.

Le buone notizie arrivano da Frattesi

Le buone notizie invece arrivano dal centrocampista, rimasto escluso dall’ultima sfida di Champions League contro il Lipsia. In vista della Fiorentina Frattesi ha definitivamente recuperato dal problema alla caviglia, candidandosi per una maglia da titolare accanto a Calhanoglu oppure mettendosi a disposizione per un inserimento a partita in corso. Quel che è certo è che lui domani ci sarà.