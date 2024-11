Emergenza difesa Juventus, Skriniar e Silva operazioni complicate. Giuntoli pensa ad un ex Fiorentina

Con gli infortuni di Bremer e Cabal la Juventus di Thiago Motta a gennaio dovrà assolutamente correre ai riparti e, già da qualche settimana, è ormai alla ricerca di un profilo adatto alle ambizioni del club. Dopo i nomi di Skriniar del Psg e di Antonio Silva del Benfica, entrambi considerate però operazioni molto complicate, la dirigenza bianconera potrebbe virare su un profilo con una breve esperienza in Italia alla Fiorentina.

Lo slovacco è perfetto per le esigenze della Juventus

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttomercatoweb il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi sull’ex viola David Hancko, oggi in forza al Feyenoord in Eredivisie. La trattativa però non sarà facile, servirà trovar eun modo per convincere il club olandese, senza la possibilità di inserire un prestito con diritto di riscatto. Si tratterebbe di un investimento molto importante per le casse del club, anche se Hancko sarebbe l'identikit perfetto per i bianconeri: può giocare sia a sinistra che da centrale, ha l'età giusta per la maturazione definitiva. Servono almeno 35 milioni.

Convincere il Feyenoord non sarà facile

Quest'estate David Hancko sembrava a un passo dall'Atletico Madrid. Perché il club biancorosso aveva offerto circa 30 milioni di euro per il difensore ceco del Feyenoord. Cifra che però non è stata considerata abbastanza dagli olandesi che avrebbero voluto una quarantina, anche per sostituirlo con relativo agio. Il calciatore aveva già dato la propria disponibilità al trasferimento in Liga, ritenendo forse conclusa la sua parentesi in Eredivisie ma alla fine però non c'è stata la possibilità di convincere il Feyenoord.