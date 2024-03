E' appena stata pubblicata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita di domani contro il Torino. Come anticipato dallo stesso Vincenzo Italiano torna in lista Dodô, mentre restano esclusi Christensen, tutt'ora infortunato, Martinez Quarta, non ancora al top dopo il ricovero in ospedale di lunedì scorso, e ovviamente Kouame in seguito alla contrazione della malaria.