La Fiorentina è arrivata in Arabia ieri, stamani il primo allenamento nell'impianto sportivo dell'Al Shabab. Si avvicina la partita contro il Napoli valevole per la semifinale di Supercoppa e intanto siamo entrati nella seconda parte di calciomercato, che ricordiamo chiuderà il 1 febbraio alle 20:00.

Il Napoli vuole Barak, e intanto soffia Traoré e Ngonge

E se la Fiorentina necessita ancora di qualche rinforzo dopo l'acquisto del solo Faraoni, le notizie in queste ore riguardano soprattutto quello che potrebbero essere le cessioni in casa Fiorentina. Primo su tutti c'è il nome di Antonin Barak, corteggiato dal Napoli (con il giocatore che apre alla cessione in azzurro). In Arabia si parlerà anche di lui con De Laurentiis, che intanto ha strappato il sì definitivo di Ngonge e di Traoré. Il Napoli ha accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto per il ceco, adesso ci sarà da limare i dettagli sulla cifra.

Stop Brekalo

Tutto fermo per il momento su Brekalo, con la pista Dinamo Zagabria che sembra ormai semi tramontata. In Italia lo seguono in diversi, ma tutto sembra rimandato a dopo la trasferta araba. Intanto nel suo ruolo è recuperato al 100% Sottil, mentre Nico corre verso la migliore condizione.

Mina, pochi minuti tante interessate

Infine le voci su Mina, che è inaspettatamente corteggiato da diverse squadre sia in Italia che all'estero. Il difensore centrale potrebbe partire per trovare più spazio altrove, ma a quel punto la Fiorentina dovrebbe trovare anche un suo sostituto (a meno che non si voglia puntare forte su Comuzzo).

Si aspetta l'assalto a Borys

Sul fronte acquisti non si registrano grandi novità, con il ritorno dall'Arabia che potrebbe essere il momento giusto per rinforzare la rosa. Nel mirino il solito Vargas per le corsie esterne, mentre si attende l'assalto definitivo per Borys, che costa poco più di 2,5 milioni.