Allegri: "Vedere giocare Fagioli è un piacere, conosce il calcio". La crisi e l'involuzione di un grande talento

Massimiliano Allegri è l'attuale allenatore del Milan, che sarà il prossimo avversario in campionato della Fiorentina.

Ma ai tempi della Juventus è stato anche il primo estimatore di Nicolò Fagioli, ora centrocampista viola che però sta vivendo un momento di crisi personale e di involuzione.

“Un piacere vederlo giocare”

Eppure Max non ci ha pensato due volte nel 2018 a far esordire questo ragazzo. E lo ha sempre descritto come un grande talento: “Abbiamo un ragazzo che si chiama Fagioli - diceva all'epoca - Vederlo giocare è un piacere. Conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, come si passa la palla".

La Fiorentina spera ancora

La Fiorentina spera ancora di aver preso quel giocatore lì, non il fratello timido e impacciato che abbiamo visto nel corso di questa stagione e che Stefano Pioli ha deciso di mettere in panchina nelle ultime uscite della squadra.