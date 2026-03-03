Viola Confusion - La Fiorentina gira il Ditonellapiaga, le tabelle di Ferrari e il 3-5-2 (che fastidio!)
Di Ditonellapiaga e Viola Confusion, distrugge l’orchestra Paolo Vanoli, canta Viola Confusion.
Io non so più cos'è normale. O un'allucinazione, se sono matto io.
Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.
Un pensiero mio.
Tutti insieme
Le tabelle di Ferrari (che fastidio!)
Il 3-5-2 (che fastidio!)
Rugani titolare (che fastidio!)
L’approccio alla partita (che fastidio!)
Le scelte di Vanoli (che follie!)
“Giocheremo per Astori” (state zitti!)
Tutti insieme
L’Udinese e il Jagellonia, non si esce da questa storia (che fastidio!)
Il Mister in conferenza mi deprime (che fastidio!)
Le parole di De Gea sono più a vuoto delle sue uscite (che fastidio!)
Il ritiro al Viola Park (ci prendete in giro!)
È più serio il Luna Park (alle Cascine) ma non queste citazioni:
Citazioni
“Giovedì è un allenamento” (quattro a due)
“Con l’Udinese non si perde” (tre a zero)
“Dobbiamo guardarci in faccia” (che fastidio!)
“Non c’è continuità mentale” (chi gliela dà?)
“Le prossime partite sono tutte finali” (è finita la stagione).
Conclusioni
Io non so più cos’è normale, la Fiorentina che va in B o sognare la Champions League, Paratici a Sanremo o il Franchi cantiere aperto (che fastidio!)
Salviamoci velocemente e salutiamo questa gente sennò divento matto io.
Divento matto io (che fastidio!)
Divento matto io (che fastidio!)
Forza Viola (sempre).
Playlist della settimana
- Che fastidio! - Ditonellapiaga