L’ex calciatore viola ed oggi procuratore Daniele Amerini ha parlato a Lady Radio, toccando varie tematiche di casa Fiorentina, soffermandosi sul mercato ma anche su vari singoli della rosa di Pioli.

“La rosa della Fiorentina è assolutamente di valore, in questo inizio di campionato la squadra non sta benissimo, ha pagato anche le due gare di Conference ed ho visto diversi elementi un po’ imballati. Se la Fiorentina è brava potrà approfittare di un anno che è particolare, la Lazio non ha fatto mercato, l’Atalanta senza Gasperini, va visto come si rivelerà il mercato del Milan… insomma, possono aprirsi scenari interessanti”.

‘Pioli dovrà esser bravo a capire come impiegare Kean’

“La Fiorentina ha calciatori adatti sia per giocare a tre che a quattro in difesa. Naturale che giocando a tre, Dodô e Gosens hanno la possibilità di far male ed essere determinanti; Sohm è un giocatore che ha un grande strappo, Fagioli e Nicolussi Caviglia sono giocatori con una tecnica di un certo livello. Da capire se Kean gioca meglio da solo o con un altro attaccante: in questo dovrà essere bravo Pioli, anche in base agli avversari. Tutti intravedono le qualità di Gudmundsson, può permettere alla squadra di fare il salto di qualità ma è necessario che faccia vedere qualcosa in più”.

‘La pressione di Firenze si sente, Nicolussi Caviglia…’

“Nicolussi Caviglia è da testare a certi livelli, ci sono dei punti interrogativi sul fatto che viene da Venezia. È intelligente, ha qualità, ma deve entrare nelle dinamiche del mondo Fiorentina, c’è la pressione del pubblico, ci sono le critiche, ed è anche da questo che in certe piazze si vede il valore dei giocatori. Può giocare con Fagioli, ma occorre che la squadra sia in grado di supportare fisicamente due elementi non di grande struttura e con doti da incontristi”.